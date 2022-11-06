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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Алиев сказал, можно ли сравнивать этап Гран-при России с международными соревнованиями

Алиев сказал, можно ли сравнивать этап Гран-при России с международными соревнованиями
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Российский фигурист Дмитрий Алиев, ставший победителем этапа Гран-при в Казани, рассказал о выполнении компонентов. Также он ответил на вопрос, можно ли сравнивать по ощущениям эти соревнования с этапами Гран-при ISU.

«Я показывал набор из трёх четверных в Москве, да и на практике я вообще стараюсь прыжки по отдельности не делать. Собираю их кучкой, как пазл, сальхов — тулуп — сальхов — снова тулуп и закрываю ещё чем-то. Здесь на тренировке у меня появилось желание попробовать исполнить четверной риттбергер. Я пытаюсь набросать: один четверной, другой четверной, может, без шагов и связок, но… Надеюсь, эта серия продолжится и это будет помогать мне выигрывать.

Похожи ли соревнования в Казани на международные? Конечно, этот турнир похож на Гран-при ISU», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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