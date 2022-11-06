Косторная исполнила новую короткую программу на шоу Плющенко

Российская фигуристка Алёна Косторная исполнила новую короткую программу Malaguena. Она представила её на юбилейном шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Шоу проходит в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный».

На шоу российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк представят парный номер. Их совместный номер значится в списке с порядком выхода фигуристов. Трусова и Кондратюк являются парой, они не скрывают свои отношения.



Помимо Косторной, Трусовой и Кондратюка, участие в шоу принимают Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Александр Плющенко, сын Евгения. Также выступит и сам Евгений Плющенко.



Юбилейное шоу началось в 18:00 мск.