Тарасова оценила выступление Валиевой на этапе Гран-при в Казани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристка стала победительницей женского турнира. По итогам двух программ Камила набрала 241,72 балла. Второй стала Вероника Яметова (210,34), а третьей — Ксения Синицына (207,55).
«Могли ли Валиева чисто исполнить тулуп? Она с тренером занимается, надо у них спрашивать. Оцениваю её выступление как хорошее», — цитирует Тарасову ТАСС.
В произвольной программе Валиева стала единственной фигуристкой, которая заявила элемент ультра-си (четверной тулуп), однако исполнить его Камиле не удалось.
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- 6 ноября 2022
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