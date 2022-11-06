Гончаренко: ошибка абсолютно не омрачила впечатления от выступления Валиевой

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от женских соревнований на этапе Гран-при в Казани. Победителем турнира стала Камила Валиева. Второе место заняла Вероника Яметова, а третье — Ксения Синицына.
«Девочки показали очень сильное катание, мне очень понравилась Камила Валиева в произвольной программе, несмотря на срыв тулупа. Было видно, как она была заряжена, поэтому ошибка абсолютно не омрачила впечатления от выступления. Порадовала Ксюша Синицына нежным и одухотворённым прокатом, по эмоциональному впечатлению от программы для меня она была ближе всех к Валиевой. Вероника Яметова показывала силовое, агрессивное катание в своём стиле, не избежала каких-то ошибок, но заняла второе место», — цитирует Гончаренко ТАСС.
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- 6 ноября 2022
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