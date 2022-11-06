Попова положительно высказалась о попытке Валиевой прыгнуть квад-тулуп после проката
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Бывшая российская фигуристка, а ныне хореограф Бетина Попова высказалась об инциденте с российской фигуристкой Камилой Валиевой во время выступления с произвольной программой на третьем этапе Гран-при России.
Во время выступления фигуристка не смогла выполнить квад-тулуп. Однако после соревновательного проката она отказалась уходить со льда, дважды попробовав на бис исполнить не получившийся квад-тулуп.
«Это было для многих удивительным сюрпризом. Хорошо это или плохо — разбираться судьям и рефери соревнований. Учитывая, что за Камилой никто не выступал, ничего страшного не случилось. Но точно подняло шум, и появился новый яркий инфоповод, зрители ледового дворца явно были довольны таким сюрпризом», — приводит слова Поповой ТАСС.
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