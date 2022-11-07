Елизавета Туктамышева выложила селфи с Трусовой, Косторной и Кондратюком. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, сделанное после ледового шоу. На снимке, помимо неё, присутствуют серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова (крайняя слева), чемпионка Европы 2020 года в том же виде Алёна Косторная (вторая справа), олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк (крайний слева во втором ряду) и другие фигуристы.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 7 ноября 2022
-
08:22
-
08:16
-
08:04
- 6 ноября 2022
-
22:55
-
22:14
-
21:18
-
20:36
-
20:10
-
19:41
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:02
-
18:22
-
18:06
-
17:50
-
17:39
-
17:39
-
17:17
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:50
-
16:40
-
16:25
-
16:19
-
16:14
-
14:50
-
14:46
-
14:42
-
14:38
-
14:36