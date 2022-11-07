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Елизавета Туктамышева выложила селфи с Трусовой, Косторной и Кондратюком. Фото

Елизавета Туктамышева выложила селфи с Трусовой, Косторной и Кондратюком. Фото
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, сделанное после ледового шоу. На снимке, помимо неё, присутствуют серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова (крайняя слева), чемпионка Европы 2020 года в том же виде Алёна Косторная (вторая справа), олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк (крайний слева во втором ряду) и другие фигуристы.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

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