В команде Тутберидзе обратились к Камиле Валиевой, Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову

В команде заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратились к олимпийской чемпионке Камиле Валиевой и серебряным призёрам ОИ Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые завоевали золотые медали на третьем этапе Гран-при России в Казани. Валиева победила в женском одиночном катании, Тарасова и Морозов — в парном.

«Поздравляем Камилу Валиеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на третьем этапе Гран-при России», — отмечается в посте команды Тутберидзе.

Фото: из соцсетей команды тутберидзе

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.