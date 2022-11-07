В команде Тутберидзе обратились к Камиле Валиевой, Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову

В команде заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратились к олимпийской чемпионке Камиле Валиевой и серебряным призёрам ОИ Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые завоевали золотые медали на третьем этапе Гран-при России в Казани. Валиева победила в женском одиночном катании, Тарасова и Морозов — в парном.
«Поздравляем Камилу Валиеву, Евгению Тарасову и Владимира Морозова с победой на третьем этапе Гран-при России», — отмечается в посте команды Тутберидзе.
Фото: из соцсетей команды тутберидзе
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