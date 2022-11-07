Видео: выступление Валиевой на третьем этапе Гран-при России в Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей третьего этапа Гран-при России в Казани.

Валиева вновь представила программу, посвящённую прошедшим в феврале этого года Олимпийским играм в Пекине. В начале выступления у олимпийской чемпионки не получилось безукоризненно исполнить четверной тулуп. Однако все остальные прыжки фигуристка исполнила без нареканий. По окончании выступления Камила два раза попробовала исполнить четверной тулуп на бис. Однако попытки оказались неудачными. Тем не менее Камила Валиева одержала победу в соревновании. Её результат в произвольной программе составил 158,42 балла. Общая сумма баллов — 241, 72.