Татьяна Тарасова высказалась о большом отрыве Камилы Валиевой на этапе ГП России в Казани

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой на третьем этапе Гран-при России в Казани. По итогам двух прокатов Валиева заработала 241,72 балла; Вероника Яметова, ставшая второй, заработала более чем на 30 баллов меньше, а именно 210,34 балла.

«Победа Камилы Валиевой на Гран-при для меня не стала неожиданной. Абсолютно заслуженная победа, разница в 30–40 баллов от второго места достаточно большая.

Но сейчас я не могу сказать, что Камила — лучшая фигуристка России. Во-первых, ещё не начался чемпионат России; во-вторых, у нас есть несколько ведущих фигуристок», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

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