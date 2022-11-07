«Почему ты со мной играешь?» Алина Загитова показала новый снимок с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила новый снимок с чувственной фотосессии.

«Мне надо помолиться. Почему ты со мной играешь?» — подписала она фотографию.

Фото: из соцсетей алины загитовой

Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.

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