«Почему ты со мной играешь?» Алина Загитова показала новый снимок с фотосессии
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила новый снимок с чувственной фотосессии.
«Мне надо помолиться. Почему ты со мной играешь?» — подписала она фотографию.
Фото: из соцсетей алины загитовой
Напомним, Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. В настоящий момент она является одной из ведущих телешоу «Ледниковый период». О завершении карьеры Загитова официально не объявляла.
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