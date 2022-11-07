Видео: выступление Алиева на третьем этапе Гран-при России в Казани
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Чемпион Европы 2020 года в одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани.
После короткой программы Алиев занимал второе место, но смог подняться на первое по итогам произвольной. Дмитрий выдал мощный прокат с тремя чистыми четверными прыжками. Уроженец республики Коми набрал 280,95 балла (87,96 балла за короткую программу + 192,99 балла за произвольную программу), что сделало его недосягаемым для соперников. Алиев смог одержать победу вопреки травме ноги.
Второе место по итогам этапа завоевал Андрей Мозалёв, набравший 272,71 балла (98,21+174,50). Тройку лучших замкнул Иван Попов, в активе которого 243,28 балла (85,99+157,38).
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