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Видео: выступление Синицыной на третьем этапе Гран-при России в Казани

Видео: выступление Синицыной на третьем этапе Гран-при России в Казани
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Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2020 года в командных соревнованиях российская фигуристка Ксения Синицына выступила на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

В короткой программе, в которой Синицына выступила под музыкальный шедевр Петра Чайковского «Колыбельная», она набрала 70,54 балла. В произвольной фигуристка безукоризненно выполнила все прыжки, набрав 137,01 балла. В частности, она исполнила двойной риттбергер вместо тройного в каскаде. В общей сумме Ксения набрала 207,55 балла и заняла третье место.

Напомним, победительницей в женских соревнованиях стала олимпийская чемпионка 2022 года в команде Камила Валиева, набравшая в общей сумме 241,72 балла. Второе место досталось Веронике Яметовой, которая набрала 210,34 балла.

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