Видео: выступление Тарасовой и Морозова на 3-м этапе Гран-при России в Казани

Российские фигуристы, серебряные призёры Олимпийских игр 2022 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях среди спортивных пар на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Казани.

Московская пара суммарно набрала 236,36 баллов. За прокат в короткой программе Тарасова и Морозов заработали 78,80 баллов. За произвольную программу фигуристы получили 157, 56 баллов — это больше мирового рекорда (157,46), который также принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Второе место заняли представители Санкт-Петербурга Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Их результат составил 224,95 балла. Тройку лучших замкнули Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Представители Пермского края набрали 214,31 балла.