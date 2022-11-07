Татьяна Тарасова рассказала о своём здоровье и ответила, вернётся ли в «Ледниковый период»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как себя чувствует. Ранее сообщалось, что Тарасова попала в больницу и пропустила съёмки очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период».
«Со здоровьем всё в порядке, спасибо. Обязательно вернусь в «Ледниковый период», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Ранее Татьяна Тарасова высказалась о большом отрыве олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на третьем этапе Гран-при России в Казани.
Новость по темеТатьяна Тарасова высказалась о большом отрыве Камилы Валиевой на этапе ГП России в Казани
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