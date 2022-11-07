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Трусова и Кондратюк показали парный номер, Плющенко катался с сыном. Фото с шоу

Трусова и Кондратюк показали парный номер, Плющенко катался с сыном. Фото с шоу
Юбилейное шоу Евгения Плющенко
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В воскресенье, 6 ноября, в «Ледовом» было едва ли не интереснее, чем на Гран-при! Юбилейное шоу Евгения Плющенко прошло с размахом – поздравления от великих мастеров фигурного катания, уникальные премьеры, сумасшедшие ультра-си!

Александра Трусова и Марк Кондратюк заинтриговали зрителей отрывком из спектакля «Лебединое озеро» – фигуристы предстали в образах Одилии и Чёрного мага. Новая короткая Алёны Косторной «Малагенья» стала ещё одной феерией вечера – давно мы не видели фигуристку в чём-то жгучем.

Коляда очаровывал публику под Sway, Семененко закрывал гештальты с шоу (спойлер: получилось прекрасно), юные ученицы «Ангелов» боролись с ультра-си. Не обошлось и без номеров юбиляра – Евгений Викторович несколько раз выходил на лёд, в том числе и вместе со своим сыном.

Лучшие кадры с юбилейного шоу Евгения Плющенко — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

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