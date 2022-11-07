Александра Бойкова трогательно поздравила Аделину Сотникову с рождением ребёнка

Российская фигуристка Александра Бойкова в своих социальных сетях поздравила Аделину Сотникову с рождением ребёнка.
«Я тебя искренне поздравляю! Для меня новость о рождении твоего ребёночка – приятный шок. Я бы и не подумала, катаясь весной рядом с тобой, что ты беременна», – написала Бойкова.
6 ноября Аделина Сотникова в своих социальных сетях сообщила о том, что 30 октября у неё родился ребёнок.
25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.
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