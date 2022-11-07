Камила Валиева провела мастер-класс в своём родном Дворце спорта в Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева провела мастер-класс в родном для себя Дворце спорта в Казани.

В этом сезоне Валиева выиграла два этапа Гран-при России: в Москве и Казани. В прошлом сезоне она победила на чемпионатах России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.

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