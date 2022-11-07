Камила Валиева провела мастер-класс в своём родном Дворце спорта в Казани

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева провела мастер-класс в родном для себя Дворце спорта в Казани.
В этом сезоне Валиева выиграла два этапа Гран-при России: в Москве и Казани. В прошлом сезоне она победила на чемпионатах России и Европы, а также помогла сборной России завоевать золотые медали олимпийского командного турнира. При этом получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно как раз в тот день, когда в Пекине должно было состояться награждение.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 7 ноября 2022
-
19:09
-
18:57
-
18:49
-
14:25
-
13:28
-
13:01
-
12:14
-
12:06
-
11:36
-
10:59
-
10:27
-
10:22
-
10:09
-
08:22
-
08:16
-
08:04
- 6 ноября 2022
-
22:55
-
22:14
-
21:18
-
20:36
-
20:10
-
19:41
-
19:36
-
19:33
-
19:18
-
19:04
-
19:02
-
18:22
-
18:06
-
17:50
-
17:39
-
17:39
-
17:17
-
17:08
-
17:03