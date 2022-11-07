Авербух прокомментировал попытки Валиевой прыгнуть квад-тулуп после проката
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух прокомментировал инцидент с российской фигуристкой Камилой Валиевой во время выступления с произвольной программой на третьем этапе Гран-при России.
Во время выступления Валиева не смогла выполнить квад-тулуп. Однако после соревновательного проката она отказалась уходить со льда, дважды попробовав исполнить не получившийся квад-тулуп на бис.
«Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования — это не шоу, там существует регламент. Понятно, что эмоции и выступление в её любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями. На соревнованиях спортсмен сразу должен сесть в уголок для выставления оценок», — цитирует Авербуха ТАСС.
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