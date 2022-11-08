Евгения Тарасова написала пост после победы на этапе ГП России. Камила Валиева оценила

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова написала новый пост в своих социальных сетях. В минувшие выходные Тарасова и её партнёр Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях парников на третьем этапе Гран-при России в Казани.
«Казань, спасибо за тёплый приём! Выступать в родном городе — особая ответственность. Рада, что всё получилось.
Огромная благодарность болельщикам за поддержку и добрые слова. Впереди ещё много всего, поэтому не останавливаемся и работаем дальше», — написала Тарасова.
В комментариях к посту отметилась олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева. Она оставила три эмодзи с изображением сердечка.
Фото: из личного архива евгении тарасовой
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