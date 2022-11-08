Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Московские звезды. Юниоры: День 1
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Тарасова написала пост после победы на этапе ГП России. Камила Валиева оценила

Евгения Тарасова написала пост после победы на этапе ГП России. Камила Валиева оценила
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова написала новый пост в своих социальных сетях. В минувшие выходные Тарасова и её партнёр Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях парников на третьем этапе Гран-при России в Казани.

«Казань, спасибо за тёплый приём! Выступать в родном городе — особая ответственность. Рада, что всё получилось.

Огромная благодарность болельщикам за поддержку и добрые слова. Впереди ещё много всего, поэтому не останавливаемся и работаем дальше», — написала Тарасова.

В комментариях к посту отметилась олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева. Она оставила три эмодзи с изображением сердечка.

Фото: из личного архива евгении тарасовой

«Даже Медведева так не выпендривалась». Выходка Валиевой на Гран-при вызвала скандал «Даже Медведева так не выпендривалась». Выходка Валиевой на Гран-при вызвала скандал

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022