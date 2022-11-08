Владимир Морозов ответил, обиделся ли на Транькова за слова Максима на ГП России в Казани

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в парном катании Владимир Морозов рассказал, нет ли у него обиды на тренера, двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. Ранее Траньков назвал потери уровней в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани разгильдяйскими.
«Нет, его слова не обидны. Мы потеряли уровень на вращении, будем дорабатывать. Видимо, мало этому уделяли внимания. Ничего лишнего не было сказано», — приводит слова Морозова ТАСС.
Напомним, Морозов и его партнёрша Евгения Тарасова завоевали золото на третьем этапе Гран-при России в Казани.
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