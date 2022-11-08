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Татьяна Тарасова отреагировала на слова Ильи Авербуха, осудившего Камилу Валиеву

Татьяна Тарасова отреагировала на слова Ильи Авербуха, осудившего Камилу Валиеву
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова чемпиона мира 2002 года в танцах на льду, хореографа и продюсера Ильи Авербуха. Ранее Авербух осудил попытки олимпийской чемпионки Камилы Валиевой прыгнуть четверной тулуп после проката на этапе Гран-при России в Казани.

«Илья Авербух сказал, что это лишнее? Мне так не кажется. Было ли в этом какое-то неуважение к соперникам? Нет. Просто человек захотел попробовать сделать четверной при людях. Если кто-то не видел ничего подобного прежде, это не значит, что это плохо», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

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