Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе Гран-при России в Москве

Российская фигуристка Диана Дэвис, являющаяся дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, и её партнёр Глеб Смолкин не выступят в танцах на льду на четвёртом этапе Гран-при России. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Турнир пройдёт в Москве с 11 по 13 ноября.
«Спортсмены не смогут принять участия в московском этапе, однако сохраняют надежду всё-таки выступить в Перми», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Этап Гран-при России в Перми пройдёт с 25 по 27 ноября.
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