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Татьяна Тарасова показала фото с Алиной Загитовой

Татьяна Тарасова показала фото с Алиной Загитовой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила новое фото в своих соцсетях. На снимке Тарасова изображена вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании российской фигуристкой Алиной Загитовой. Фотография сделана на съёмках телепроекта «Ледниковый период», где Тарасова является членом жюри, а Загитова — одной из ведущих.

«На съёмках «Ледникового». С олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой», — подписала снимок Тарасова.

Фото: из личного архива татьяны тарасовой

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