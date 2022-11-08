Лайшев — о Дэвис и Смолкине: это не такая выдающаяся пара, чтобы о них много говорить

Президент центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев прокомментировал отказ пары фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина принять участие в московском этапе Гран-при России с 12 по 13 ноября.
«Это их выбор, личное дело. Ну не хотят приезжать, ладно, но мне их жаль», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».
При этом заслуженный работник физической культуры РФ заявил, что отсутствие Дэвис и Смолкина не станет потерей для Гран-при.
«У нас большая скамейка талантливых фигуристов, у нас вполне достаточно их. Хочется просто пожалеть их. Родина одна. Они поймут это, но будет уже поздно. И вообще, это не такая выдающаяся пара, чтобы о них много говорить», — добавил Лайшев.
Напомним, Диана Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
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