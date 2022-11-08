Алёна Косторная назвала свою любимую программу. Фото

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Косторная дала понять, что её новая программа, показанная на шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, является её любимой. Косторная вышла на лёд под композицию Гонсало Рубалькаба «Малагенья».

«Мой фаворит среди всех моих программ», — написала Алёна, прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть снимки можно в телеграм-канале Алёны Косторной.

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