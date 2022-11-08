ВАДА передало допинг-дело Камилы Валиевой в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил президент ВАДА Витольд Банька.
«Несмотря на официальное уведомление РУСАДА о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что ВАДА официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд», — написал Банька на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили до личного турнира, в котором она стала четвёртой. Церемония награждения по итогам командного турнира до сих пор не состоялась.
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