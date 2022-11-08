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Татьяна Тарасова высказалась о решении ВАДА передать дело Камилы Валиевой в CAS

Татьяна Тарасова высказалась о решении ВАДА передать дело Камилы Валиевой в CAS
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Я не понимаю всех подробностей. Куда они там будут передавать… Я знаю, что Камила Валиева — чистая девочка», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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