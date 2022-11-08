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Губерниев: дело Валиевой — мутная вода. В наше время ни в ком нельзя быть уверенным

Губерниев: дело Валиевой — мутная вода. В наше время ни в ком нельзя быть уверенным
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) передать дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Всё правильно! Дело передано в CAS, а суд должен принять решение. Сторона защиты должна предоставить свои доводы, обвиняемая сторона — свой материал. А потом в состязательном процессе и выяснить, за кем правда. Уверен ли я в Валиевой? Я не могу быть в ней уверенным, потому что мы не знаем, что там происходило. Процесс засекречен. Никто ничего не знает, поэтому произойти может всё что угодно — мутная вода. В наше время ни в ком нельзя быть уверенным. Это как встретит ли блондинка динозавра на Красной площади: шансы — 50 на 50», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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