Спортивный юрист объяснила решение ВАДА передать дело Валиевой в CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) передать дело чемпионки Европы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Была новость недели две-три назад, что ВАДА официально уведомило РУСАДА, что они хотят получить решение в течение определённого времени. По-видимому, время закончилось, либо они (ВАДА) видят, что дело не будет закончено в положенное время и, соответственно, передали дело в CAS, как если бы РУСАДА полностью оправдало спортсмена.

По заявлению президента ВАДА мы можем сделать вывод, что заседания не было и дело, соответственно, не завершено», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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