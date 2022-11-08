Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Московские звезды. Юниоры: День 1
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Спортивный юрист объяснила решение ВАДА передать дело Валиевой в CAS

Спортивный юрист объяснила решение ВАДА передать дело Валиевой в CAS
Комментарии

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) передать дело чемпионки Европы российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Была новость недели две-три назад, что ВАДА официально уведомило РУСАДА, что они хотят получить решение в течение определённого времени. По-видимому, время закончилось, либо они (ВАДА) видят, что дело не будет закончено в положенное время и, соответственно, передали дело в CAS, как если бы РУСАДА полностью оправдало спортсмена.

По заявлению президента ВАДА мы можем сделать вывод, что заседания не было и дело, соответственно, не завершено», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Тутберидзе могут отстранить по делу Валиевой? Как тренеров наказывали за допинг Тутберидзе могут отстранить по делу Валиевой? Как тренеров наказывали за допинг
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022