Две фигуристки группы Тутберидзе пропустят четвёртый этап Гран-при России в Москве

Сразу две фигуристки группы Этери Тутберидзе пропустят четвёртый этап Гран-при России в Москве, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Майя Хромых не успела восстановиться после травмы руки. 16-летняя Хромых порезала сухожилия руки на тренировке, из-за чего попала в больницу. Предполагалось, что спортсменка успеет подготовиться к этапам Гран-при, на которые заявлена, но в итоге ей не удалось набрать форму к данным соревнованиям.

Также не выступит в Москве Дарья Усачёва, которая, по неофициальной информации, прервала тренировки на неделю.

Соревнования этапа Гран-при России в Москве пройдут 12–13 ноября.

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