Юрист Анцелиович: окончательное решение по допинг-делу Валиевой примет CAS

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что окончательное решение в деле фигуристки Камилы Валиевой примет Спортивный арбитражный суд (CAS).

О завершении расследования по делу Валиевой стало известно более месяца назад, но РУСАДА придало всей информации по этому вопросу конфиденциальный характер, так как 16-летняя фигуристка является «защищённым лицом». Ранее сегодня, 8 ноября, стало известно, что ВАДА подало апелляцию в CAS.



«РУСАДА не вынесло окончательный вердикт. Может быть, какой-то промежуточный был — этого мы не знаем. Но заседания, которое вынесло бы решение, да, его не было.



Теперь окончательное решение будет за CAS? Да. Решение должен был выносить дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА. Теперь вместо ДАК будет принимать решение Спортивный арбитражный суд», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Валиева помогла сборной России выиграть золото командного турнира на Олимпийских играх – 2022. Однако в день награждения стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Вручение медалей было отложено.

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