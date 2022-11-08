Рудковская резко высказалась о «прыжковом шоу» Валиевой на Гран-при России в Казани

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская высказалась о поступке фигуристки Камилы Валиевой, несколько раз попытавшейся исполнить четверной тулуп после проката произвольной программы на третьем этапе Гран-при России в Казани.

Валиева завершала выступление фигуристок в произвольной программе. Она не смогла сделать четверной прыжок во время проката и дважды попыталась исполнить элемент ультра-си по окончании выступления, но неудачно.

«Есть формат шоу и есть формат соревнований, у которых, в свою очередь, есть чёткий регламент, который уравнивает спортсменов. Если регламент для всех — то и следовать ему должны все. В этом году Саше Трусовой и Софье Титовой сняли баллы за позднее начало — три секунды задержки. Софье Муравьёвой в прошлом году сняли уже балл на чемпионате России — через час после выставления оценок.

Камила сделала то, что никто до этого не делал в истории фигурного катания! Она сделала прыжковое шоу — до выставления оценок судьями! Я не хочу, чтобы Камилу наказали, как наших девочек. Но я хочу одинакового отношения к спортсменам, непредвзятости и уважения к тренерам, судьям, другим участникам соревнований. То, что не позволено никому, не должно позволяться и одному.

Ну правда, если мы говорим, что это серия Гран-при, то у нас какие-то правила, какие-то стандарты должны быть — и не двойные, друзья мои и коллеги, а стандарты качества. Есть показательные выступления для того, чтобы показать то, что не смог показать в программе! Соревнования — это не шоу. И такие вещи недопустимы!

Говорю не только как жена спортсмена, тренера и легенды мирового спорта, а ещё как человек, который инвестирует в детский и юношеский спорт, а в частности — в фигурное катание! Спросила у Евгения, он сказал, что такого не было ни на одном турнире в мире! Практиковать такие вещи можно в прыжковых турнирах, но точно не на официальных стартах, которые мы позиционируем как замену международной серии Гран-при!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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