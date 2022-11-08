Камила Валиева опубликовала пост после победы на этапе Гран-при России в Казани

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы и России Камила Валиева опубликовала пост в соцсетях после победы на этапе Гран-при России в Казани.

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

«Спасибо, родная Казань, за тёплый приём и невероятную поддержку! Этот этап Гран-при я запомню надолго.

Благодарю Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Благодарю всех, кто со мной! До встречи», — написала Валиева в соцсетях.

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

Валиева завершала выступление фигуристок в произвольной программе. Она не смогла сделать четверной прыжок во время проката и дважды попыталась исполнить элемент ультра-си по окончании выступления, но неудачно. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию специалистов и болельщиков.

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