Ставиский — о Дэвис и Смолкине: нужно жить и тренироваться в стране, за которую выступаешь

Двукратный чемпион мира в танцах на льду, тренер и хореограф Максим Ставиский высказался о пропуске дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин этапа Гран-при России в Москве.
Дэвис и Смолкин тренируются в США. Россиянин Ставиский выступал за Болгарию в дуэте с Албеной Денковой и также готовился к выступлениям за океаном.
«Вообще мне пара Дианы с Глебом очень нравится. Я с ними работал, они прекрасные ребята. Они очень здорово тренируются, у них прекрасные взаимоотношения в паре. Такие, какими и должны быть. Если б не эти географические проблемы, думаю, они достойно заняли бы лидирующую позицию или как минимум поборолись за неё.
Мне кажется, всё-таки нужно жить и тренироваться в той стране, за которую ты выступаешь, которой принадлежишь. Это удобнее. Но понятно, что у них какие-то трудности с этим. Не мне их судить. Но мне очень хотелось бы видеть их на российских соревнованиях», – приводит слова Ставиского «РИА Новости Спорт».
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