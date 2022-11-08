Олимпийский чемпион по боксу Саитов хочет стать тренером Загитовой в поединке с Бузовой

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов заявил о желании стать тренером фигуристки Алины Загитовой в предполагаемом поединке с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Бой между Загитовой и Бузовой может пройти 9 марта в Москве. 25 июня Алина провела показательную тренировку и бой с Саитовым. После поединка Саитов подарил Алине цветы и отметил, что у неё неплохо получается.
«Во-первых, Бузова чуть-чуть покрупнее Алины, они в разных весовых категориях. Поэтому перчатки должны быть потяжелее. Во-вторых, я постоянно вижу Ольгу в зале, вижу, что она тренируется. Алина, думаю, тоже тренируется. Честно говоря, после таких новостей хотелось бы выступить тренером у одной из сторон. Раз уж я с Алиной уже работал, хотел бы подготовить её к этому бою. На такой бой точно захотят многие посмотреть. Ринг проявляет внутренние качества, характер, то, что человек из себя представляет. В этом плане будет интересно посмотреть на девчат. Конечно, хочется, чтобы их красота в этом поединке не пострадала. Пусть бой будет лёгкий, чтобы девчата не пропустили много», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».
- 8 ноября 2022
-
22:57
-
22:35
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:00
-
19:52
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
18:42
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:46
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:19
-
15:44
-
15:13
-
15:10
-
13:11
-
13:01
-
12:25
-
11:48
-
11:28
-
10:01
-
09:24
- 7 ноября 2022
-
21:28
-
19:09