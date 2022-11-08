Олимпийский чемпион по боксу Саитов хочет стать тренером Загитовой в поединке с Бузовой

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов заявил о желании стать тренером фигуристки Алины Загитовой в предполагаемом поединке с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Бой между Загитовой и Бузовой может пройти 9 марта в Москве. 25 июня Алина провела показательную тренировку и бой с Саитовым. После поединка Саитов подарил Алине цветы и отметил, что у неё неплохо получается.

«Во-первых, Бузова чуть-чуть покрупнее Алины, они в разных весовых категориях. Поэтому перчатки должны быть потяжелее. Во-вторых, я постоянно вижу Ольгу в зале, вижу, что она тренируется. Алина, думаю, тоже тренируется. Честно говоря, после таких новостей хотелось бы выступить тренером у одной из сторон. Раз уж я с Алиной уже работал, хотел бы подготовить её к этому бою. На такой бой точно захотят многие посмотреть. Ринг проявляет внутренние качества, характер, то, что человек из себя представляет. В этом плане будет интересно посмотреть на девчат. Конечно, хочется, чтобы их красота в этом поединке не пострадала. Пусть бой будет лёгкий, чтобы девчата не пропустили много», — приводит слова Саитова «Матч ТВ».