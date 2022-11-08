Писеев: РУСАДА пришло время отчитаться по расследованию дела Валиевой

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался о ходе расследования дела Камилы Валиевой.

О завершении расследования по делу Валиевой стало известно более месяца назад, но РУСАДА придало всей информации по этому вопросу конфиденциальный характер, так как 16-летняя фигуристка является «защищённым лицом». Ранее сегодня, 8 ноября, стало известно, что ВАДА подало апелляцию в CAS.

«Я так думаю, что время, наверно, уже пришло к тому, чтобы РУСАДА сделало какие-то выводы, отчёты из того расследования, которое оно проводило. Я не считаю, что справедливо подавать в суд, другое дело, что время пришло отчитаться по этому расследованию. Я так думаю, что, наверно, РУСАДА же должно сделать какие-то выводы по этому делу. Но РУСАДА ведь тоже действует по определённым правилам, которые оно преследует. ВАДА со своей стороны предъявляет какие-то претензии, что, наверно, РУСАДА затягивает всё это. Ну и в данной ситуации кто может решить эти вопросы – только суд, наверно.

Мы, может быть, не знаем какие-то нюансы в плане взаимоотношений (ВАДА и РУСАДА), законодательства… Когда есть противоречия, получается, что только суд может решить, кто из них прав», – приводит слова Писеева «РИА Новости Спорт».

Валиева помогла сборной России выиграть золото командного турнира на Олимпийских играх – 2022. Однако в день награждения стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой на чемпионате России в декабре 2021 года, обнаружен запрещённый препарат триметазидин. Вручение медалей было отложено.

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