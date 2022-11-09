Аделина Сотникова впервые показала свои фотографии периода беременности

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка впервые показала, как выглядела, когда была беременной. Ранее в ноябре стало известно, что 26-летняя Сотникова стала мамой.
«Теперь можно поделиться фото своей беременности. Животик не такой видный, но потихонечку растёт», — подписала она фотографии.
Фото: из личного архива аделины сотниковой
Фото: из личного архива аделины сотниковой
Напомним, на Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова опередила Ким Ён А и Каролину Костнер.
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