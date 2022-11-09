Дмитрий Соловьёв одним словом отреагировал на пост Камилы Валиевой о победе на ГП в Казани

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Дмитрий Соловьёв оставил комментарий под постом в соцсетях чемпионки Олимпиады-2022 в команде Камилы Валиевой. Ранее Валиева, комментируя победу на третьем этапе Гран-при России в Казани, написала: «Спасибо, родная Казань, за тёплый приём и невероятную поддержку! Этот этап Гран-при я запомню надолго. Благодарю Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Благодарю всех, кто со мной! До встречи».

«Мо-лод-чи-на», — написал Соловьёв в комментариях.

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