Гран-при России по фигурному катанию: расписание 4-го этапа в Москве, список участников

С 11 по 13 ноября в Москве пройдёт четвёртый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Представляем вашему вниманию расписание и список участников соревнований.
Расписание четвёртого этапа Гран-при России в Москве
12 ноября, суббота
13:30 — танцы на льду, ритм-танец
15:00 — женщины, короткая программа
16:45 — пары, короткая программа
18:20 — мужчины, короткая программа
13 ноября, воскресенье
13:00 — танцы на льду, произвольный танец
14:45 — женщины, произвольная программа
16:45 — пары, произвольная программа
18:15 — мужчины, произвольная программа
Список участников
Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Анастасия Зинина, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Пётр Гуменник, Пётр Дубовицкий, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Александр Поветкин, Егор Рухин, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Илья Яблоков.
Пары: Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Варвара Черемных/Даниил Бутенко.
Танцы: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Карташова/Илья Карпов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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