Хореограф «Ледникового периода»: возможно, Анне Щербаковой стоит закончить карьеру

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский, который в настоящий момент является хореографом телешоу «Ледниковый период», высказал мнение, что олимпийской чемпионке 2022 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой стоит уйти из спорта.
Щербакова ещё не выступала в сезоне-2022/2023. Анна является одной из ведущих «Ледникового периода».
«Девчонки рано завоёвывают медали, и, по идее, надо бы уже уйти, освободить место, а им хочется тренироваться. Они же только-только начали, в общем-то, а получается вот так. Что поделать…
Возможно, Ане стоит уйти окончательно, заниматься шоу, подумать в этом направлении. Но решать за неё ни в коем случае не могу. И, если она решит остаться в спорте, я буду очень рад видеть её на соревнованиях», — цитирует Ставиского «РИА Новости Спорт».
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