«Неземной макияж будущего без границ». Евгения Медведева выложила фото в эпатажном образе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с ярким макияжем. На фотографии она одета в эпатажный наряд чёрных тонов.

«Неземной макияж будущего без границ», — подписала снимок Медведева.

Фото: из соцсетей евгении медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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