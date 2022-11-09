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Анна Щербакова показала новую причёску. Фото

Анна Щербакова показала новую причёску. Фото
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка похвасталась новой причёской.

«С нетерпением жду результат», — подписала она соответствующую фотографию.

Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Летом 2022 года Анна Щербакова перенесла операцию на колене. Из-за восстановления спортсменка пропускает первую половину сезона и дебютирует в роли ведущей в телешоу «Ледниковый период».

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