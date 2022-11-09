Леонова: не думаю, что Тутберидзе собирает по России татарок

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в одиночном катании, российская фигуристка Алёна Леонова не видит национальной подоплёки в действиях заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Наверное, это всё-таки совпадение. Не думаю, что Тутберидзе собирает по России татарок», — заявила Леонова в интервью «Татар-информ», комментируя тот факт, что из группы Этери Тутберидзе в текущем году ушли несколько фигуристов, в то время как остались несколько известных спортсменов татарской национальности. В частности, речь шла об олимпийских чемпионках Камиле Валиевой и Алине Загитовой.

Напомним, в 2022 году группу Тутберидзе покинули такие фигуристы, как Александра Трусова, Любовь Рубцова, Николай Колесников, Егор Рухин.