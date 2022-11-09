Леонова: не думаю, что Тутберидзе собирает по России татарок
Поделиться
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в одиночном катании, российская фигуристка Алёна Леонова не видит национальной подоплёки в действиях заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Наверное, это всё-таки совпадение. Не думаю, что Тутберидзе собирает по России татарок», — заявила Леонова в интервью «Татар-информ», комментируя тот факт, что из группы Этери Тутберидзе в текущем году ушли несколько фигуристов, в то время как остались несколько известных спортсменов татарской национальности. В частности, речь шла об олимпийских чемпионках Камиле Валиевой и Алине Загитовой.
Напомним, в 2022 году группу Тутберидзе покинули такие фигуристы, как Александра Трусова, Любовь Рубцова, Николай Колесников, Егор Рухин.
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
15:01
-
14:46
-
14:31
-
14:02
-
13:29
-
13:18
-
13:02
-
12:30
-
09:48
-
08:40
-
07:37
- 8 ноября 2022
-
22:57
-
22:35
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:00
-
19:52
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
18:42
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:46
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:19
-
15:44
Партнерский контент