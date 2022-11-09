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В МОК отреагировали на решение ВАДА передать дело Камилы Валиевой в CAS

В МОК отреагировали на решение ВАДА передать дело Камилы Валиевой в CAS
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В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы позволить Международному союзу конькобежцев определить конкретные результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а МОК — принять решение о распределении медалей», — приводит слова представителя пресс-службы МОК ТАСС.

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