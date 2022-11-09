Максим Ставиский предположил, что будет с группой Тутберидзе, если Валиева уйдёт из спорта

Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский, который в настоящий момент является хореографом телешоу «Ледниковый период», предположил, что будет с группой заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, если олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях Камила Валиева закончит карьеру. По словам Ставиского, в этом случае на место Валиевой придёт другая спортсменка.
«Бенефис Камилы Валиевой в нынешнем сезоне? Просто, наверное, ваши коллеги-журналисты озадачены этим вопросом и своим повышенным вниманием к этому человеку раздувают такую проблему. Я же, зная группу Этери, понимаю, что стоит Камиле, условно говоря, завершить карьеру, на её место тут же придёт другая.
Просто Валиева – прекрасная девочка. Она красивая, грациозная, замечательно прыгает. Мне всё в ней нравится. Программы… Не могу сказать, что это шедевр, но была, по крайней мере, попытка чем-то отличиться. Долгое время обсуждали, что же она натыкала в небо азбукой Морзе», — цитирует Ставиского «РИА Новости Спорт».
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