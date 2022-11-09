Алёна Леонова назвала фаворитку чемпионата России в женском одиночном катании

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова после трёх этапов Гран-при России назвала фаворита чемпионата страны.
Напомним, два этапа Гран-при России выиграла 16-летняя Камила Валиева, один – 15-летняя Аделия Петросян.
«Я считаю, что Аделия Петросян. У неё очень хороший технический набор, и она довольно стабильно выступает. Я думаю, в этом сезоне молодняк будет двигать.
Считаю ли, что Валиева уже старушка для российского фигурного катания? Ну, если мы её сравниваем с Петросян, то наверное (смеётся). Нет, так, конечно, плохо говорить, но у нас много хороших девчонок. Самоделкина тоже будет бороться. Но мне кажется, что шансов больше у Аделии Петросян», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».
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