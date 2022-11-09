Лакерник: печально, что в фигурном катании политика начинает диктовать свои условия

Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник высказался об отстранении российских фигуристов от всех соревнований под эгидой ISU.
Российские фигуристы не принимают участия в международных стартах, начиная с чемпионата мира – 2022.
«Думаю, что политика не имеет никакого отношения к спортивным результатам. Я за то, чтобы спортсмены всех стран соревновались вместе независимо от того, какие проблемы есть во взаимоотношениях государств.
Очень печально, что в фигурном катании политическая ситуация начинает диктовать свои условия. Это не идёт на пользу никому и точно не помогает виду спорта. Россия — ведущая страна в фигурном катании. Отстраняя её от процесса, мы понижаем уровень всех соревнований.
Рано или поздно это может сказаться и на наших результатах? Верно. Сейчас, после Олимпийских игр, некоторые лидеры могут закончить выступления, а некоторые — тренироваться не в полную силу. Спортсмены устали, им хочется чуть более свободной жизни. Они уже чего-то добились, и им сложно найти стимул продолжать. Не так-то много у нас Туктамышевых. Сейчас поднимается молодое поколение. Если мы этих фигуристов будем правильно обучать, то они будут вполне способны пойти дальше», — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».
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