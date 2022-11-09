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Даниил Самсонов рассказал, как проходят тренировки в группе Этери Тутберидзе

Даниил Самсонов рассказал, как проходят тренировки в группе Этери Тутберидзе
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Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов охарактеризовал стиль своего многолетнего тренера Этери Тутберидзе и членов её штаба.

«Именно Этери Георгиевну я бы описал требовательной, а стиль наших тренеров — весёлым. Если ты занимаешься любимым делом, тебе должно это нравиться и ты должен приходить на тренировки с хорошим настроением, заряженным на работу. И Этери Георгиевна тоже очень любит пошутить на разные темы: наши тренировки проходят весело, но при этом с серьёзным подходом. Мы понимаем, что от нас требуется работа, и мы стараемся её показывать.

Что ответил бы хейтерам Тутберидзе? У каждого человека своё мнение. Даже над плохими комментариями над собой я могу посмеяться, потому что ты знаешь всё изнутри, а люди, которые даже не знают этого, пишут какие-то вещи. Это иногда вызывает смех, поэтому я не особо реагирую на это. Моё мнение — я вижу всё изнутри, вижу свой тренерский штаб и результаты, которых я уже достиг с этим штабом. Это вызывает только одну эмоцию — радость от нахождения в этой группе», — приводит слова Самсонова Sport24.

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