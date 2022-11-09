Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Московские звезды. Юниоры: День 2
Начало прямой трансляции
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниил Самсонов — о снятии с юниорского ЧМ-2020: для меня это было падение всей карьеры

Даниил Самсонов — о снятии с юниорского ЧМ-2020: для меня это было падение всей карьеры
Комментарии

Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов рассказал о чувствах, с которыми снимался с юниорского чемпионата мира – 2020.

Причиной снятия стала болезнь Осгуда–Шляттера на левой ноге фигуриста, из-за чего он не мог сгибать колено. Тогда призёры первенства страны Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник завоевали медали юниорского чемпионата мира.

«Для меня это было падение всей карьеры. Я был невероятно расстроен, потому что это моё первое крупное снятие, и мне казалось, что я подвёл свою страну тем, что на меня подавались такие надежды, а я, к сожалению, не смог там выступить. Одновременно понимал, что это не признак конца моей карьеры и не причина заканчивать, не верить в свой успех. Я понял, что через это можно пройти, даже если ты отсидишь какое-то время, а когда выйдешь и если у тебя будет желание заниматься фигурным катанием, если ты любишь этот вид спорта, то всё возможно. Чуть-чуть погрустил, и, когда приближался чемпионат мира, поскольку вместо меня поехал Илья Яблоков, я ему написал: «Илья, удачи! Катай за нас двоих». Мне было интересно смотреть за ним и за ребятами, которые тоже поехали от нас», — приводит слова Самсонова Sport24.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

«Первый раз, когда поехал, была чуть ли не смерть». Драматичная история ученика Тутберидзе «Первый раз, когда поехал, была чуть ли не смерть». Драматичная история ученика Тутберидзе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022