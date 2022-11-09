Даниил Самсонов — о снятии с юниорского ЧМ-2020: для меня это было падение всей карьеры

Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов рассказал о чувствах, с которыми снимался с юниорского чемпионата мира – 2020.
Причиной снятия стала болезнь Осгуда–Шляттера на левой ноге фигуриста, из-за чего он не мог сгибать колено. Тогда призёры первенства страны Андрей Мозалёв и Пётр Гуменник завоевали медали юниорского чемпионата мира.
«Для меня это было падение всей карьеры. Я был невероятно расстроен, потому что это моё первое крупное снятие, и мне казалось, что я подвёл свою страну тем, что на меня подавались такие надежды, а я, к сожалению, не смог там выступить. Одновременно понимал, что это не признак конца моей карьеры и не причина заканчивать, не верить в свой успех. Я понял, что через это можно пройти, даже если ты отсидишь какое-то время, а когда выйдешь и если у тебя будет желание заниматься фигурным катанием, если ты любишь этот вид спорта, то всё возможно. Чуть-чуть погрустил, и, когда приближался чемпионат мира, поскольку вместо меня поехал Илья Яблоков, я ему написал: «Илья, удачи! Катай за нас двоих». Мне было интересно смотреть за ним и за ребятами, которые тоже поехали от нас», — приводит слова Самсонова Sport24.
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