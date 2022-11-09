Вероника Жилина с тройным акселем лидирует на юниорском Гран-при России в Москве

На четвёртом этапе юниорской серии Гран-при России в Москве девушки завершили выступление в короткой программе. Лидерство уверенно захватила Вероника Жилина из академии «Ангелы Плющенко», получившая за свой прокат 78,71 балла.

Идущая второй Любовь Рубцова уступает лидеру более девяти баллов. На третьей позиции перед произвольной программой располагается Лидия Плескачёва.

Жилина успешно исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп. Больше на элемент ультра-си не зашёл никто из участниц.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 4-й этап. Москва

Девушки. Короткая программа

1. Вероника Жилина (Москва, «Ангелы Плющенко») – 78,71.

2. Любовь Рубцова (Москва, «Армия фигурного катания») – 69,64.

3. Лидия Плескачёва (Москва, «Легенда») – 64,74.

4. Алиса Юрова (Липецкая область) – 62,70.

5. Милана Лебедева (Москва, ЦСКА) – 62,37.

6. Мария Гордеева (Москва, ЦСКА) – 61,24.

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